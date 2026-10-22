В Краматорске Донецкой области в результате российского удара погиб мужчина. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома.

Так, после российского удара БПЛА под завалами разрушенного частного дома в Краматорске спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Также сообщается, что возник пожар. Пожарные локализовали возгорание, однако из-за активности вражеской авиации и дронов были вынуждены приостановить тушение.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Россия атаковала Краматорск дронами, погибла женщина, четверо человек ранены.

Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшая и раненый.

Видео: Российский авиаудар по Краматорску унес жизни трёх коммунальщиков.

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