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В Краматорске из-под завалов дома извлекли тело погибшего мужчины

UA NEWS 22 Октября 2026 17:02
В Краматорске из-под завалов дома извлекли тело погибшего мужчины

В Краматорске Донецкой области в результате российского удара погиб мужчина. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома.

Так, после российского удара БПЛА под завалами разрушенного частного дома в Краматорске спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Также сообщается, что возник пожар. Пожарные локализовали возгорание, однако из-за активности вражеской авиации и дронов были вынуждены приостановить тушение.

РФ ударила по Краматорську
РФ ударила по Краматорську

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Россия атаковала Краматорск дронами, погибла женщина, четверо человек ранены.

Россияне обстреляли Краматорск, есть погибшая и раненый.

Видео: Российский авиаудар по Краматорску унес жизни трёх коммунальщиков.

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