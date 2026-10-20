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Відео: Російський авіаудар по Краматорську забрав життя трьох комунальників

UA NEWS 20 Жовтня 2026 14:43
Відео: Російський авіаудар по Краматорську забрав життя трьох комунальників
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20 жовтня російські війська атакували Краматорськ Донецької області керованими авіабомбами. 

Унаслідок удару загинули троє працівників місцевої теплопостачальної організації.

Чоловіки 1978, 1984 та 1979 років народження перевіряли стан теплових мереж і готували їх до початку опалювального сезону.

Міська влада висловила співчуття рідним і колегам загиблих. Там наголосили, що комунальники продовжували працювати заради мешканців міста, попри постійну загрозу російських обстрілів.

Джерело: Краматорська міська рада

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

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