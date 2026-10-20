Відео: Російський авіаудар по Краматорську забрав життя трьох комунальників
20 жовтня російські війська атакували Краматорськ Донецької області керованими авіабомбами.
Унаслідок удару загинули троє працівників місцевої теплопостачальної організації.
Чоловіки 1978, 1984 та 1979 років народження перевіряли стан теплових мереж і готували їх до початку опалювального сезону.
Міська влада висловила співчуття рідним і колегам загиблих. Там наголосили, що комунальники продовжували працювати заради мешканців міста, попри постійну загрозу російських обстрілів.
Джерело: Краматорська міська рада
У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.
Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.
У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.