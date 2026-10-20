+18° Киев +13° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
+18° Киев +13° Варшава +13° Вашингтон
Новости Война c рф

Видео: Российский авиаудар по Краматорску унес жизни трёх коммунальщиков

UA NEWS 20 Октября 2026 14:43
Видео: Российский авиаудар по Краматорску унес жизни трёх коммунальщиков

20 октября российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области с помощью управляемых авиабомб. 

В результате удара погибли трое сотрудников местной теплоснабжающей организации.

Мужчины 1978, 1984 и 1979 годов рождения проверяли состояние тепловых сетей и готовили их к началу отопительного сезона.

Городские власти выразили соболезнования родным и коллегам погибших. Там подчеркнули, что коммунальщики продолжали работать ради жителей города, несмотря на постоянную угрозу российских обстрелов.

Источник: Краматорский городской совет

В Киеве и семи областях зафиксированы отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

Читай нас в
Загружай наше приложение