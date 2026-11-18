После украинской атаки в ночь на 17 ноября повреждения моста могут повлиять на судоходство в регионе. По оценке ISW, крупные торговые и военные суда могут лишиться возможности проходить через Керченский пролив.

Опубликованные 17 ноября снимки с геолокацией демонстрируют разрушенную прогоновую конструкцию автомобильной части и повреждения железнодорожной.

Металлическая конструкция моста упала прямо в воду, что, по данным ISW, может затруднить судоходство в этом районе.

Местный крымский Telegram-канал сообщил, что обрушение конструкции заблокировало единственный глубоководный проход в проливе. По его утверждению, теперь крупные торговые и военные суда не смогут проходить по этому маршруту.

Разрушение Крымского моста может заставить российские войска в большей степени полагаться на сухопутные маршруты между оккупированным Крымом и другими захваченными территориями Украины. Это, по оценке ISW, затруднит снабжение российской группировки на юге.

Мост является одним из двух ключевых военно-логистических маршрутов, по которым Россия снабжает свои войска на этом направлении. Второй проходит по трассе М-14 «Ростов—Крым» через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Крымский мост также имел важное значение для перевозки на полуостров продовольствия, товаров и топлива из Краснодарского края. После предыдущих ударов украинских войск российские военные уже сократили объемы перевозок через переправу. В частности, с 1 ноября движение по мосту для тяжелых грузовиков было запрещено.

По мнению аналитиков, повреждение моста еще больше ослабит один из ключевых маршрутов снабжения российских войск в Крыму. Это может затруднить обеспечение подразделений, базирующихся на полуострове, и поддержание российской оккупации.

В результате российским военным придется шире использовать трассы М-14 и М-18, соединяющие Харьков с оккупированной Ялтой, пишет ISW.

Ранее в сети было опубликовано видео обрушения арки Керченского моста.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь оказался под ударом. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.

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