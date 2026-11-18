Po ukraińskim ataku w nocy z 16 na 17 listopada uszkodzenia mostu mogą wpłynąć na żeglugę w regionie. Według oceny ISW duże statki handlowe i wojskowe mogą stracić możliwość przepływania przez Cieśninę Kerczeńską.

Opublikowane 17 listopada zdjęcia z geolokalizacją pokazują zniszczoną konstrukcję przęsła części drogowej oraz uszkodzenia części kolejowej.

Metalowa konstrukcja mostu runęła prosto do wody, co według ISW może utrudnić żeglugę w tym rejonie.

Lokalny krymski kanał na Telegramie poinformował, że zawalenie się konstrukcji zablokowało jedyne głębokowodne przejście w cieśninie. Według niego duże statki handlowe i wojskowe nie będą teraz mogły przepływać tą trasą.

Zniszczenie mostu krymskiego może zmusić rosyjskie wojska do większego polegania na trasach lądowych między okupowanym Krymem a innymi zajętych terytoriami Ukrainy. Według oceny ISW utrudni to zaopatrzenie rosyjskich sił na południu.

Most ten jest jedną z dwóch kluczowych tras wojskowo-logistycznych, którymi Rosja zaopatruje swoje siły zbrojne na tym kierunku. Druga przebiega trasą M-14 Rostów–Krym przez okupowane obwody doniecki, zaporoski i chersoński.

Most krymski miał również duże znaczenie dla transportu żywności, towarów i paliwa z Kraju Krasnodarskiego na półwysep. Po wcześniejszych ukraińskich atakach rosyjskie siły zbrojne ograniczyły już skalę transportów przez ten most. W szczególności od 1 listopada zakazano ruchu ciężarówek po moście.

Zdaniem analityków uszkodzenie mostu jeszcze bardziej osłabi jedną z kluczowych tras zaopatrzeniowych rosyjskich wojsk na Krymie. Może to utrudnić zaopatrzenie jednostek stacjonujących na półwyspie oraz utrzymanie rosyjskiej okupacji.

W związku z tym rosyjskie siły zbrojne będą musiały w większym stopniu korzystać z tras M-14 i M-18, łączących Charków z okupowaną Jałtą – pisze ISW.

Wcześniej w sieci opublikowano nagranie przedstawiające zawalenie się łuku mostu kerczeńskiego.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się łuku samochodowego mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

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