Rankiem 18 listopada rosyjskie siły okupacyjne zaatakowały miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim, uderzając w lokalny targ.

W wyniku ostrzału rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym 11-letni chłopiec.

„Armia Federacji Rosyjskiej uderzyła w targowisko w Zlatopolu” – napisał.

Według Sinihubowa, zaraz po ataku wiadomo było o 11 poszkodowanych. Lekarze udzielili im niezbędnej pomocy. W miejscu trafienia wybuchł pożar – płonęły pawilony handlowe.

„Lekarze udzielają niezbędnej pomocy” – dodał szef Obwodnej Administracji Kharkowa.

„Wszystkie nasze służby ratownicze pracują w trybie wzmożonym” — podkreślił Sinegubow.

O godz. 09:34 szef obwodu sprecyzował, że liczba poszkodowanych wzrosła do 12 osób.

„Jedna kobieta znajduje się w stanie krytycznym, wszyscy pozostali — w stanie średnio ciężkim” — poinformował Sinegubow.

Jeszcze jedna osoba doświadczyła ostrej reakcji na stres. Lekarze udzielili jej pomocy bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska ostrzelały 16 miejscowości w obwodzie charkowskim. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a osiem kolejnych zostało rannych.

W Czugujewie odnotowano ostry zespół stresu u trzech kobiet w wieku 50, 71 i 74 lat.

W Iziumie ranny został 53-letni mężczyzna. W wsi Łukaszywka w gminie Blizniukowa ucierpiała 59-letnia kobieta, w Slobozhanskim – 62-letnia kobieta, a w Lozowej – 43-letni mężczyzna.

W miejscowości Ploske w gminie Wielkoburluck w wyniku ostrzału zginęła 81-letnia kobieta. Kolejna mieszkanka tej miejscowości, w wieku 60 lat, odniosła rany.

Ponadto lekarze udzielili pomocy 55-letniemu mężczyźnie, który został ranny podczas ostrzału wsi Starowirówka w gminie Szewczenkowska 15 listopada.

Pomocy potrzebowała również 9-letnia dziewczynka, która 16 listopada doświadczyła ostrej reakcji na stres w Zolochowie.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Synegubow.

Wieczorem 17 listopada rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Dniepr oraz rejon nikopolski w obwodzie dniepropetrowskim za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało sześć osób, wśród nich – 15-letni chłopiec.

W ciągu ostatniej doby, 17 listopada, rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły 692 ataki na 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęły dwie osoby, a kolejne 49 zostało rannych.

Wieczorem 17 listopada rosyjskie wojska rozpoczęły kolejną ofensywę z użyciem dronów. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 126 wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby odniosły obrażenia.

W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zapaliła się trawa po upadku szczątków drona.

W Dnieprze uszkodzono konsulat Austrii i gimnazjum; są ranni.

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