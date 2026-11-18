11月18日清晨，俄罗斯占领军袭击了哈尔科夫州的兹拉托皮尔市，对当地市场发动了袭击。

此次炮击造成至少12人受伤，其中包括一名11岁的男孩。

“俄罗斯军队袭击了兹拉托皮尔的集市，”他写道。

据西涅古博夫称，袭击发生后立即确认有11人受伤。医护人员已为他们提供了必要的救助。被击中处随即发生火灾——商铺展馆被大火吞噬。

“医护人员正在提供必要的救助，”哈尔科夫州行政长官补充道。

“我们所有的应急服务部门都在加强工作力度，”西涅古博夫强调道。

上午09:34，该州州长进一步说明，伤者人数已增至12人。

“一名女性伤势危重，其余人员均为中度伤势，”西涅古博夫表示。

另有1人出现急性应激反应，医护人员已在事发现场对其进行了救治。

过去24小时内，俄军炮击了哈尔科夫州的16个居民点。袭击造成1人死亡，另有8人受伤。

在楚古耶夫，有三名年龄分别为50岁、71岁和74岁的女性被确诊出现急性应激反应。

在伊久姆，一名53岁的男子受伤。 在布利兹纽基夫卡社区的卢卡希夫卡村，一名59岁妇女受伤；在斯洛博日安斯基村，一名62岁妇女受伤；在洛佐瓦村，一名43岁男子受伤。

在维利科布尔卢茨卡社区的普洛斯克村，一名81岁妇女因炮击身亡。另一名60岁的当地居民受了伤。

此外，医护人员还为一名55岁男子提供了救治，该男子于11月15日在舍甫琴科社区斯塔罗维里夫卡村遭炮击时受伤。

此外，一名9岁女童因11月16日在佐洛切夫遭遇急性应激反应，也接受了医疗救助。

哈萨克州军事行政局局长奥列格·西涅古博夫通报了上述情况。

11月17日晚，俄罗斯侵略者使用无人机袭击了第聂伯罗市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州尼科波尔区。袭击造成6人受伤，其中包括一名15岁的少年。

过去24小时内（11月17日），俄罗斯占领军对扎波罗热州55个居民点发动了692次袭击。扎波罗热市及扎波罗热区遭袭后，造成2人死亡，另有49人受伤。

11月17日晚，俄军再次发动无人机袭击。防空部队击落并压制了126架敌方无人机。

在文尼察市中心，有4人因俄罗斯袭击而受伤。

在基辅德斯尼亚区，一架无人机残骸坠落引发草地起火。

在第聂伯市，奥地利领事馆和一所中学遭到破坏，并有人员受伤。

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