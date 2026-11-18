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Вранці 18 листопада російські окупаційні війська атакували місто Златопіль Харківської області, завдавши удару по місцевому ринку.

Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше 12 людей, серед них — 11-річний хлопчик.

«Армія РФ завдала удару по ринку в Златополі», — написав він.

За словами Синєгубова, одразу після атаки було відомо про 11 постраждалих. Медики надавали їм необхідну допомогу. На місці влучання спалахнула пожежа — горіли торговельні павільйони.

«Медики надають необхідну допомогу», — додав глава Харківської ОВА.

«Усі наші екстрені служби працюють у посиленому режимі», — наголосив Синєгубов.

О 09:34 очільник області уточнив, що кількість постраждалих зросла до 12 осіб.

«Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта — в стані середньої тяжкості», — повідомив Синєгубов.

Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу безпосередньо на місці події.

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення.

У Чугуєві гостру реакцію на стрес зафіксували у трьох жінок віком 50, 71 та 74 роки.

В Ізюмі поранення дістав 53-річний чоловік. У селі Лукашівка Близнюківської громади постраждала 59-річна жінка, у Слобожанському — 62-річна жінка, а в Лозовій — 43-річний чоловік.

У селі Плоске Великобурлуцької громади внаслідок обстрілу загинула 81-річна жінка. Ще одна місцева жителька, віком 60 років, зазнала поранень.

Крім того, медики надали допомогу 55-річному чоловіку, який постраждав під час обстрілу села Старовірівка Шевченківської громади 15 листопада.

Також допомога знадобилася 9-річній дівчинці, яка 16 листопада пережила гостру реакцію на стрес у Золочеві.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Увечері 17 листопада російські загарбники атакували Дніпро та Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед них – 15-річний хлопець.

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 17 листопада, здійснили 692 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 49 дістали поранення.

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