在11月17日凌晨乌克兰发动袭击后，桥梁受损可能影响该地区的航运。据ISW评估，大型商船和军舰可能无法再通过刻赤海峡。

11月17日发布的带地理位置标记的照片显示，公路桥段的桥面结构已坍塌，铁路桥段也遭到损毁。

桥梁的金属结构直接坠入水中，据ISW称，这可能会给该区域的航运带来困难。

克里米亚当地一个Telegram频道报道称，结构坍塌阻塞了海峡中唯一的深水航道。据该频道称，大型商船和军舰现在将无法通过这条航线。

克里米亚大桥的损毁可能迫使俄军更多地依赖被占领的克里米亚与乌克兰其他被占领土之间的陆路通道。据ISW评估，这将使俄军在南部的补给工作变得更加困难。

该大桥是俄罗斯向该方向部队提供补给的两条关键军事后勤路线之一。另一条路线沿M-14罗斯托夫-克里米亚公路，途经被占领的顿涅茨克州、扎波罗热州和赫尔松州。

克里米亚大桥对于将克拉斯诺达尔边疆区的粮食、商品和燃料运往半岛也具有重要意义。 在乌克兰此前发动的袭击后，俄军已减少了通过该渡口的运输量。特别是自11月1日起，禁止重型卡车通行该桥。

分析人士认为，大桥受损将进一步削弱俄罗斯驻克里米亚部队的一条关键补给路线。这可能会使驻扎在半岛上的部队的后勤保障以及维持俄罗斯占领的行动变得更加困难。

因此，俄罗斯军队将不得不更多地利用M-14和M-18公路，这两条公路连接哈尔科夫与被占领的雅尔塔，ISW写道。

此前，网络上曾发布过克里米亚大桥拱门坍塌的视频。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该大桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥上的交通。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未询问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表了评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

关注我们在