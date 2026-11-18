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На кадрах, що з’явилися в мережі, зафіксовано момент ураження Керченського мосту 17 листопада, після якого, за повідомленнями, впала його арка.

На відео зафіксовано прямі влучання, спалахи та руйнування в районі ключових опорних елементів мостового переходу через Керченську протоку.

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Зведена росіянами переправа залишається стратегічною логістичною артерією для забезпечення окупаційного угруповання на півдні України, тож її чергове вогневе ураження суттєво ускладнює перекидання живої сили та військової техніки армії РФ.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

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