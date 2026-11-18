На кадрах, появившихся в сети, запечатлен момент поражения Керченского моста 17 ноября, после чего, по сообщениям, обрушилась его арка.

На видео запечатлены прямые попадания, вспышки и разрушения в районе ключевых опорных элементов мостового перехода через Керченский пролив.

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Построенная россиянами переправа остается стратегической логистической артерией для обеспечения оккупационной группировки на юге Украины, поэтому ее очередное обстреливание существенно затрудняет переброску живой силы и военной техники армии РФ.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь оказался под ударом. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь оказался под атакой. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.

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