В сети появилось видео обрушения арки Керченского моста
На кадрах, появившихся в сети, запечатлен момент поражения Керченского моста 17 ноября, после чего, по сообщениям, обрушилась его арка.
На видео запечатлены прямые попадания, вспышки и разрушения в районе ключевых опорных элементов мостового перехода через Керченский пролив.
Построенная россиянами переправа остается стратегической логистической артерией для обеспечения оккупационной группировки на юге Украины, поэтому ее очередное обстреливание существенно затрудняет переброску живой силы и военной техники армии РФ.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь оказался под ударом. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь оказался под атакой. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.
Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.