Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, uchwycono moment trafienia mostu w Kerczu 17 listopada, po którym – według doniesień – zawalił się jego łuk.

Na nagraniu widać bezpośrednie trafienia, błyski i zniszczenia w okolicy kluczowych elementów nośnych mostu nad Cieśniną Kerczeńską.

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Zbudowana przez Rosjan przeprawa pozostaje strategiczną arterią logistyczną zapewniającą zaopatrzenie grup okupacyjnych na południu Ukrainy, dlatego kolejne trafienie w nią znacznie utrudnia przemieszczanie sił żywych i sprzętu wojskowego armii RF.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez Federację Rosyjską władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej i usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

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