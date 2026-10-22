W Kramatorsku wydobyto z gruzów budynku ciało zmarłego mężczyzny

W Kramatorsku w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiego ataku zginął mężczyzna. Ratownicy wydobyli jego ciało spod gruzów zniszczonego domu prywatnego.

Tak więc po rosyjskim ataku dronów ratownicy znaleźli ciało zmarłego mężczyzny pod gruzami zniszczonego prywatnego domu w Kramatorsku.

Doniesiono również o wybuchu pożaru. Strażacy zdołali opanować ogień, jednak z powodu aktywności wrogiego lotnictwa i dronów zostali zmuszeni do wstrzymania akcji gaśniczej.

Informację tę przekazała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Rosja zaatakowała Kramatorsk za pomocą dronów; zginęła kobieta, a cztery osoby zostały ranne.

Rosjanie ostrzelali Kramatorsk; jest jedna ofiara śmiertelna i jedna osoba ranna.

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