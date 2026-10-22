+13° Kijów +13° Warszawa +13° Waszyngton
$ 45.09 € 50.49 zł 11.55
$ 45.09 € 50.49 zł 11.55
+13° Kijów +13° Warszawa +13° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

W Kramatorsku wydobyto z gruzów budynku ciało zmarłego mężczyzny

UA NEWS 22 października 2026 17:02
W Kramatorsku wydobyto z gruzów budynku ciało zmarłego mężczyzny

W Kramatorsku w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiego ataku zginął mężczyzna. Ratownicy wydobyli jego ciało spod gruzów zniszczonego domu prywatnego.

Tak więc po rosyjskim ataku dronów ratownicy znaleźli ciało zmarłego mężczyzny pod gruzami zniszczonego prywatnego domu w Kramatorsku.

Doniesiono również o wybuchu pożaru. Strażacy zdołali opanować ogień, jednak z powodu aktywności wrogiego lotnictwa i dronów zostali zmuszeni do wstrzymania akcji gaśniczej.

РФ ударила по Краматорську
РФ ударила по Краматорську

Informację tę przekazała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Rosja zaatakowała Kramatorsk za pomocą dronów; zginęła kobieta, a cztery osoby zostały ranne.

Rosjanie ostrzelali Kramatorsk; jest jedna ofiara śmiertelna i jedna osoba ranna.

Wideo: Rosyjski nalot na Kramatorsk pochłonął życie trzech pracowników służb komunalnych.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację