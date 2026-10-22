Штурмовики легиона «Свобода России» приняли участие в подземной операции «Велес»

Бойцы легиона «Свобода России» принимали участие в подземной контрнаступательной операции «Велес» по прорыву российской обороны и освобождению территорий на Купянском направлении.

По данным легиона, часть боевых задач бойцы выполняли в сети подземных коммуникаций протяженностью более 15 километров совместно с 2-м корпусом НГУ «Хартия», ГУР МОУ и другими подразделениями Сил обороны. В рамках операции под землей применялись пехота, роботизированные комплексы и дроны-камикадзе для зачистки туннелей, которые РФ использовала в своём тылу.

Источник: легион «Свобода России» в Facebook.

В ходе операции «Велес» украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов на Купянском направлении. Наступление проходило под прикрытием беспилотников.

Также российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState.

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