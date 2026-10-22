Żołnierze legionu „Wolność Rosji” brali udział w podziemnej operacji kontrataku „Veles”, mającej na celu przełamanie rosyjskiej obrony i wyzwolenie terytoriów na kierunku kupiańskim.

Według danych legionu część zadań bojowych żołnierze wykonywali w sieci podziemnych korytarzy o długości ponad 15 kilometrów wspólnie z 2. korpusem Gwardii Narodowej „Charta”, Głównym Wywiadem Wojskowym Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz innymi jednostkami Sił Obronnych. W ramach operacji pod ziemią wykorzystywano piechotę, kompleksy zrobotyzowane oraz drony-kamikadze do oczyszczania tuneli, z których Rosja korzystała na swoim tylu.

Źródło: legion „Wolność Rosji” na Facebooku.

Podczas operacji „Veles” ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami w tyły rosyjskich okupantów na kierunku Kupiańsk. Ofensywa odbywała się pod osłoną dronów.

Ponadto rosyjskie wojska posunęły się naprzód w pobliżu dwóch miejscowości w obwodzie donieckim — DeepState.

Czytaj nas na