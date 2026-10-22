Przewodniczący tak zwanego Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej Igor Krasnow podczas wizyty w Pekinie zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej z propozycją rozszerzenia wymiany doświadczeń w zakresie stosowania sztucznej inteligencji w dziedzinie prawa.

Podczas podróży Krasnow zapoznał się z pracą laboratorium „Inteligentny Sąd” oraz Sądu Finansowego w Pekinie, gdzie sieci neuronowe zajmują się analizą dokumentów, sporządzaniem protokołów, wyszukiwaniem precedensów oraz prognozowaniem orzeczeń. W ramach wizyty Rosja i ChRL podpisały również bezterminową umowę o współpracy między sądami najwyższymi, co ma miejsce w kontekście zatwierdzonej w Rosji koncepcji wdrożenia sztucznej inteligencji w 95% rosyjskich sądów do 2030 roku.

Źródło: The Moscow Times.

Władze rosyjskie obiecują szczególne wsparcie chińskim firmom, które zdecydują się na prowadzenie działalności w tym kraju. Przewodniczący Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej Igor Krasnow polecił objęcie nadzorem sądowym wszystkich spraw związanych ze sporami z udziałem inwestorów z Chin.

Chiny rozpoczęły już przygotowania do ewentualnego spotkania przywódców ChRL, USA i Rosji. Przy sprzyjających okolicznościach szczyt ten może zostać włączony do programu wydarzeń w ramach Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen.

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