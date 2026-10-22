W obwodzie żytomierskim dziewięć osób odniosło obrażenia w wyniku uderzenia drona w prywatny dom

Rosyjskie wojska zaatakowały gminę Żytomierską za pomocą drona bojowego typu Shahed, trafiając w prywatny dom mieszkalny. Poinformował o tym szef Żytomierskiej Okręgowej Administracji Wojskowej Witalij Bunečko.

W wyniku wrogiego ataku rannych zostało dziewięć osób, w tym dwoje dzieci. Dwie osoby trafiły do szpitala obwodowego, a na miejscu zdarzenia nadal działają służby ratownicze, służby medyczne oraz przedstawiciele Czerwonego Krzyża.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Żytomierzu.

W wyniku kolejnego ataku lotniczego rosyjskich sił zbrojnych na Chersoń zniszczono siedzibę chersońskiej organizacji obwodowej Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Poinformowała o tym sama organizacja.

W Charkowie w ciągu dnia 22 października w wyniku rosyjskiego ataku dronem na pasażerski pociąg elektryczny wybuchł pożar. Pożar wybuchł w wagonie czołowym.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

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