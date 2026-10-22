Rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że jako potencjalne miejsce trójstronnych rozmów między USA, Rosją i Ukrainą rozważa się Abu Zabi.

„Na razie mowa jest o Abu Zabi” – zaznaczył rzecznik Kremla, komentując potencjalne miejsce spotkania. Jednocześnie Dmitrij Pieskow odmówił ujawnienia szczegółów dotyczących przygotowywania dokumentów i propozycji na nową rundę rozmów, którą planuje się przeprowadzić w listopadzie.

Źródło: rosyjskie media.

Wiceprezydent USA Jay D. Vance oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się zasiąść do stołu negocjacyjnego, jednak strony nadal mają znaczne rozbieżności co do warunków ewentualnego porozumienia pokojowego. Według Vensa przyczyną braku porozumienia jest fakt, że stanowiska Kijowa i Moskwy w sprawie kluczowych szczegółów procesu negocjacyjnego pozostają zbyt odległe.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina dopuszcza możliwość zawieszenia ognia i zamrożenia obecnej linii frontu w celu rozpoczęcia negocjacji, jednak odmawia oddania swoich terytoriów lub uznania ich za rosyjskie.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda skrytykował pomysł Kremla dotyczący przeprowadzenia trójstronnych rozmów między Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej bez udziału Ukrainy. Jego zdaniem taki format przypominałby podział stref wpływów między wielkimi mocarstwami.

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