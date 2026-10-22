В Кремле назвали Абу-Даби вероятной площадкой для трехсторонних переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в качестве потенциальной площадки для проведения трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной рассматривается Абу-Даби.

«Пока речь идет об Абу-Даби», — отметил представитель Кремля, комментируя возможную площадку для встречи. В то же время Дмитрий Песков отказался раскрывать детали подготовки документов и предложений к новому раунду переговоров, который планируется провести в ноябре.

Источник: российские СМИ.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, однако у сторон до сих пор остаются значительные разногласия по поводу условий возможного мирного соглашения. По словам Венса, причиной отсутствия договоренностей является то, что позиции Киева и Москвы по ключевым деталям переговорного процесса остаются слишком далекими друг от друга.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возможность прекращения огня и замораживания нынешней линии фронта для начала переговоров, однако отказывается отдавать свои территории или признавать их российскими.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал идею Кремля провести трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США о завершении российско-украинской войны без участия Украины. По его мнению, такой формат будет напоминать раздел сфер влияния между великими державами.

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