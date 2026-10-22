Żołnierze 1039. pułku rakiet przeciwlotniczych im. generała-chorążego Mykoły Kapustiańskiego opublikowali nagranie przedstawiające działanie francuskiego systemu obrony przeciwlotniczej Crotale.

Na nagraniach widać system w ruchu, wyrzutnię, działanie systemu naprowadzania oraz wystrzeliwanie rakiet. Pokazano również zniszczenie celów powietrznych.

Crotale to francuski system rakietowy krótkiego zasięgu, przeznaczony do przechwytywania dronów, samolotów, śmigłowców i innych celów powietrznych.

Źródło: 1039. pułk rakiet przeciwlotniczych im. generała chorążego Mykoły Kapustiańskiego.

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