Видео: 1039-й полк продемонстрировал боевую работу французского ЗРК Crotale

Зенитчики 1039-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского обнародовали видео боевого применения французского комплекса противовоздушной обороны Crotale.

На кадрах показаны комплекс в движении, пусковая установка, работа системы наведения и запуски ракет. Также продемонстрировано поражение воздушных целей.

Crotale — французский зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для перехвата беспилотников, самолетов, вертолетов и других воздушных целей.

Источник: 1039-й зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжего Николая Капустянского.

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