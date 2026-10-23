В ходе войны в Украине был ликвидирован 50-летний российский актёр Ефим Старцев

Российский актёр Ефим Старцев был ликвидирован во время войны в Украине в возрасте 50 лет. Он был известен благодаря ролям в популярном российском сериале.

На войне против Украины погиб российский актер Ефим Старцев, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Наш спецназ». Ему было 50 лет. О его гибели стало известно только сейчас, хотя он погиб еще 30 сентября.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей его окружения, актера похоронили в Санкт-Петербурге рядом с родственниками.

Как именно Ефим Старцев оказался на войне против Украины и при каких обстоятельствах присоединился к российским оккупационным войскам, неизвестно.

Последние работы, указанные в фильмографии Старцева, датируются 2022 годом. Тогда он снимался в сериале «Замечательная пятерка 5», где сыграл директора спортзала Михаила Канавина.

Ефим Старцев родился 21 мая 1976 года. Сниматься он начал не позднее 2015 года. Актёр преимущественно играл в российских детективных, криминальных и остросюжетных сериалах. Одной из его заметных работ стала роль охранника Панайотова в популярном российском сериале «Ментовские войны».

Еще один проект с участием актера — сериал «Наш спецназ», в котором он сыграл бандита. Кроме того, Старцев появлялся в сериалах «Ленинград 46», «Морские дьяволы. Смерч 2», «Невский. Тень архитектора», «Шеф. Мужская работа», «Великолепная пятерка 5» и «Стражи Отечества 3».

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