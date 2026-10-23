W trakcie wojny na Ukrainie zginął 50-letni rosyjski aktor Jefim Starcev

Rosyjski aktor Jefim Starcev zginął podczas wojny na Ukrainie w wieku 50 lat. Zasłynął dzięki rolom w popularnym rosyjskim serialu.

W wojnie przeciwko Ukrainie zginął rosyjski aktor Jefim Starcev, znany z seriali „Wojny policjantów” i „Nasza jednostka specjalna”. Miał 50 lat. O jego śmierci dowiedziano się dopiero teraz, choć zginął już 30 września.

Jak donoszą rosyjskie media, powołując się na osoby z jego otoczenia, aktor został pochowany w Sankt Petersburgu obok swoich bliskich.

Nie wiadomo, w jaki sposób Jefim Starcew znalazł się na froncie wojny przeciwko Ukrainie ani w jakich okolicznościach dołączył do rosyjskich sił okupacyjnych.

Ostatnie role wymienione w filmografii Starcewa pochodzą z 2022 roku. Wtedy wystąpił w serialu „Wspaniała piątka 5”, gdzie zagrał dyrektora siłowni Michaiła Kanawina.

Jefim Starcev urodził się 21 maja 1976 roku. Karierę aktorską rozpoczął nie później niż w 2015 roku. Aktor występował głównie w rosyjskich serialach kryminalnych, detektywistycznych i akcji. Jedną z jego najbardziej zauważalnych ról była postać ochroniarza Panajotowa w popularnym rosyjskim serialu „Wojny policjantów”.

Kolejnym projektem z udziałem aktora jest serial „Nasza jednostka specjalna”, w którym wcielił się w rolę bandyty. Ponadto Starcev pojawił się w serialach „Leningrad 46”, „Morskie diabły. Smurf 2”, „Newski. Cień architekta”, „Szef. Męska robota”, „Wspaniała piątka 5” oraz „Strażnicy Ojczyzny 3”.

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