俄罗斯演员叶菲姆·斯塔尔采夫在乌克兰战争期间被击毙，享年50岁。他因在一部热门俄罗斯电视剧中的角色而闻名。

在针对乌克兰的战争中，因出演电视剧《警察战争》和《我们的特种部队》而闻名的俄罗斯演员叶菲姆·斯塔尔采夫遇害身亡。他享年50岁。尽管他早在9月30日就已遇害，但其死讯直到现在才被披露。

据俄罗斯媒体援引其身边人士的话报道，该演员已安葬在圣彼得堡，与亲属长眠于同一处。

叶菲姆·斯塔尔采夫究竟是如何卷入对乌克兰的战争的，以及在何种情况下加入了俄罗斯占领军，目前尚不清楚。

斯塔尔采夫演艺作品列表中记载的最新作品可追溯至2022年。当时他参演了电视剧《神奇五人组5》，在剧中饰演健身房经理米哈伊尔·卡纳维宁。

叶菲姆·斯塔尔采夫出生于1976年5月21日。他最迟于2015年开始演艺生涯。这位演员主要出演俄罗斯的侦探、犯罪及悬疑类电视剧。 他在热门俄罗斯电视剧《警察战争》中饰演保镖帕纳约托夫，这一角色成为其备受瞩目的代表作之一。

该演员参与的另一部作品是电视剧《我们的特种部队》，他在剧中饰演了一名歹徒。此外，斯塔尔采夫还曾出演过电视剧《列宁格勒46》、《海魔。 龙卷风2》等剧中也有出演，此外还出演了《涅瓦河：建筑师的阴影》、《老大：男人的活儿》、《绝妙五人组5》以及《祖国卫士3》。

俄罗斯举重欧洲冠军在对乌克兰的战争中被击毙。

前日里诺夫斯基助手——因“萨福诺夫梗”而闻名的人物——在前线被击毙。

因受贿被判刑后参战的别尔哥罗德前市长被击毙。

关注我们在