Mobilna grupa ogniowa Lwowskiej Brygady Rakietowej Obrony Przeciwlotniczej im. Iwana Wyhowskiego zniszczyła rakietowy dron uderzeniowy „Geran-4”, który leciał w kierunku obiektu, nad którym zapewniał osłonę.

Dron wykryto około szóstej rano. Gdy zbliżył się na odległość około 600 metrów, żołnierze otworzyli ogień z działa przeciwlotniczego ZU-23-2. Według słów celownika Konstantyna, do zniszczenia celu zużyto około 60 pocisków, po czym dron eksplodował.

Żołnierze zaznaczają, że odrzutowe „Gerany” mogą osiągać prędkość około 500–600 km/h, dlatego czasu na ich przechwycenie jest znacznie mniej niż w przypadku zwykłych dronów uderzeniowych.

Dla celownika jest to już czwarty zniszczony cel powietrzny. Wcześniej zestrzelił trzy „Shahedy” oraz pocisk skrzydłowy.

Źródło: Lwowska Brygada Rakietowa Obrony Przeciwlotniczej im. Iwana Wyhowskiego.

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