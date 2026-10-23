W Kijowie na Ukrainie w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiało 15 osób, z czego osiem trafiło do szpitala. Poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczko po nocnym ataku, do którego doszło wkrótce po spotkaniu specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa z Władimirem Putinem w Petersburgu, poinformował Dawn.

Skutki ataku na Kijów

Według Kliczki uderzenia uszkodziły infrastrukturę metra w pobliżu Mostu Południowego, przez co ograniczono ruch między częściami stolicy. Ukraińskie Siły Powietrzne w nocy ostrzegły o ruchu dodatkowych rakiet balistycznych w kierunku Kijowa i wezwały mieszkańców do pozostania w schronach.

Jednocześnie mer Moskwy Siergiej Sobianin w Rosji, państwie-agresorze, oświadczył, że w kierunku regionu wystrzelono 630 bezzałogowców, z których 163 rzekomo zmierzały do rosyjskiej stolicy. Według niego większość dronów przechwycono, a dwie osoby odniosły obrażenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenie Kremla w sprawie negocjacji

Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow oświadczył, że Moskwa jest zasadniczo gotowa wznowić w połowie listopada trójstronne negocjacje z udziałem Ukrainy i USA. Według niego Kreml chce, aby rozmowy koncentrowały się na bezpieczeństwie powojennym.

Witkoff przybył do Rosji po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Oslo. Uszakow przekazał, że amerykański wysłannik poinformował Putina o nowych aspektach stanowisk Kijowa i państw europejskich, jednak na Kremlu uznają te propozycje za niewystarczająco merytoryczne.

Prezydent USA Donald Trump po rozmowach Witkoffa z Putinem oświadczył, że strony są bliżej niż kiedykolwiek zakończenia wojny. Według źródła spotkanie w Petersburgu trwało trzy godziny.

Czytaj nas na