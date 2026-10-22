Видео: во Львовской области мобильная группа сбила реактивную ракету «Герань-4» с ЗУ-23-2

Мобильная огневая группа Львовской зенитной ракетной бригады имени Ивана Выговского уничтожила реактивный ударный беспилотник «Герань-4», который летел в направлении объекта прикрытия.

Дрон обнаружили около шести утра. Когда он приблизился примерно на 600 метров, военные открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. По словам наводчика Константина, для поражения цели было использовано около 60 боеприпасов, после чего беспилотник взорвался.

Военные отмечают, что реактивные «Герани» могут развивать скорость около 500–600 км/ч, поэтому времени на их перехват значительно меньше, чем при работе с обычными ударными дронами.

Для наводчика это уже четвёртая уничтоженная воздушная цель. Ранее он сбил три «Шахеда» и крылатую ракету.

Источник: Зенитная ракетная Львовская бригада имени Ивана Выговского.

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