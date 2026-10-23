Posłanka Wiktoria Hryb pokazała skutki rosyjskiego ataku na mieszkanie swojej córki

Posłanka Wiktoria Hryb poinformowała o zniszczeniach w mieszkaniu swojej córki w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów. Posłanka pokazała również, jak wyglądało mieszkanie po uderzeniu.

Po obejrzeniu na kanałach Telegramu zdjęć zniszczonego budynku i dwóch ofiar śmiertelnych przy wejściu do budynku posłanka udała się na miejsce zdarzenia, obawiając się o życie swoich bliskich.

Jej córka i rodzina wyszli z tego cało. Według słów Hryb ofiarami byli mieszkańcy mieszkania znajdującego się piętro wyżej. W samym lokalu odnotowano znaczne zniszczenia: zawalone ściany i stropy, wybite szyby oraz uszkodzone instalacje.

W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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