+12° Киев +6° Варшава +11° Вашингтон
$ 45.11 € 50.58 zł 11.55
$ 45.11 € 50.58 zł 11.55
+12° Киев +6° Варшава +11° Вашингтон
Новости Война c рф

Депутат Виктория Гриб показала последствия российского нападения на квартиру своей дочери

UA NEWS 23 Октября 2026 07:12
Депутат Виктория Гриб показала последствия российского нападения на квартиру своей дочери

Народный депутат Виктория Гриб сообщила о повреждении жилья своей дочери в результате очередного авиаудара России по Киеву. Депутат также показала, что произошло с квартирой после удара.

 

Увидев в Telegram-каналах фотографии поврежденного дома и двух погибших людей у подъезда, депутат отправилась на место происшествия, опасаясь за жизнь своих близких.

Нет описания фото.

Ее дочь и семья остались невредимыми. По словам Гриб, погибшими оказались жильцы квартиры выше. В самом помещении зафиксированы значительные разрушения: обрушенные стены и перекрытия, выбитые стекла и поврежденные коммуникации.

Возможно, это изображение огонь, Си-Эн Тауэр, туман, сумерки и небоскреб

В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей. 

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

Читай нас в
Загружай наше приложение