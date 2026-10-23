Депутат Виктория Гриб показала последствия российского нападения на квартиру своей дочери

Народный депутат Виктория Гриб сообщила о повреждении жилья своей дочери в результате очередного авиаудара России по Киеву. Депутат также показала, что произошло с квартирой после удара.

Увидев в Telegram-каналах фотографии поврежденного дома и двух погибших людей у подъезда, депутат отправилась на место происшествия, опасаясь за жизнь своих близких.

Ее дочь и семья остались невредимыми. По словам Гриб, погибшими оказались жильцы квартиры выше. В самом помещении зафиксированы значительные разрушения: обрушенные стены и перекрытия, выбитые стекла и поврежденные коммуникации.

В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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