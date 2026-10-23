Депутатка Вікторія Гриб показала наслідки російської атаки на квартиру доньки

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Народна депутатка Вікторія Гриб повідомила про пошкодження житла своєї доньки внаслідок чергової повітряної атаки Росії на Київ. Парламентарка також показала, що сталося з квартирою після удару.

Побачивши в телеграм-каналах фотографії пошкодженого будинку та двох загиблих людей біля під'їзду, депутатка вирушила на місце події, побоюючись за життя рідних.

Її донька та родина залишалися неушкодженими. За словами Гриб, загиблими виявилися мешканці квартирою вище. У самому приміщенні зафіксовано суттєві руйнування: обвалені стіни та перекриття, вибите скло й пошкоджені комунікації.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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