В Житомирской области в результате удара дрона по частному дому пострадали девять человек

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника типа Shahed по Житомирской общине, поразив частный жилой дом. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

В результате вражеского удара ранения получили девять человек, среди которых двое детей. Двоих пострадавших госпитализировали в областную больницу, на месте происшествия продолжают работать спасатели, медицинские службы и представители Красного Креста.

Источник: Житомирская ОВА.

В результате очередной авиационной атаки российских войск по Херсону были разрушены помещения Херсонской областной организации Украинского Красного Креста. Об этом сообщили в организации.

В Харькове днём 22 октября в результате российского удара беспилотником по пассажирскому электропоезду возник пожар. Возгорание произошло в главном вагоне.

Россия атаковала Печерский район Киева, повреждены жилые дома и станция скорой помощи.

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