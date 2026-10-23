Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nowe ataki Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, potwierdziły brak zmian w stanowisku Kremla wobec wojny przeciwko Ukrainie. Jak informuje Channel NewsAsia, atak rozpoczął się niemal natychmiast po wielogodzinnych rozmowach specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve’a Witkoffa z Władimirem Putinem w Petersburgu.

W Kijowie alarm lotniczy trwał w nocy i w ciągu dnia. Według władz miasta zginęły dwie osoby, a ponad 30 zostało rannych. We wschodnim mieście Łozowa w wyniku ataku na rynek zginęły dwie kobiety w wieku 50 i 60 lat, a dziesiątki osób odniosły obrażenia.

Ataki na regiony Ukrainy

W nocy pod atakiem znalazło się 12 regionów Ukrainy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, obiekty energetyczne, sklepy, kawiarnie i klasztor w Kijowie. Wszystkim rodzinom i dzieciom nakazano ewakuację z położonych przy froncie Kramatorska i sąsiedniego Słowiańska po serii ataków, w których zginęły dziesiątki cywilów.

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Zełenski oświadczył, że Rosja „wyraźnie wykorzystuje spowolnienie dostaw środków obrony przeciwlotniczej od naszych partnerów”. Ukraina wielokrotnie wzywała sojuszników, w tym USA, do przekazania dodatkowych amerykańskich pocisków przechwytujących Patriot w celu przeciwdziałania rakietom i szybkim dronom uderzeniowym.

Rozmowy i stanowiska stron

Kreml oświadczył, że jest gotów wznowić w przyszłym miesiącu trójstronne rozmowy z Kijowem i Waszyngtonem, jednocześnie odrzucając nowe propozycje, które Witkoff opracowywał wspólnie z krajami europejskimi i Ukrainą. W wywiadzie telewizyjnym Putin powiedział, że ewentualne rozmowy będą dotyczyć ustaleń bezpieczeństwa dla ostatecznego porozumienia pokojowego, a nie krótkiego rozejmu.

Zełenski poparł wznowienie formatu trójstronnego. Rosja żąda, aby Ukraina zrezygnowała z kontroli nad kontrolowanymi przez nią terytoriami obwodu donieckiego, a także nalega na istotne ograniczenia polityczne i wojskowe dla Ukrainy. Kijów odrzuca te żądania, uznając je za kapitulację, która pozostawiłaby kraj podatny na nowy atak.

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