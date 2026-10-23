总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，作为侵略国的俄罗斯联邦发动的新一轮袭击表明，克里姆林宫在针对乌克兰的战争问题上的立场没有改变。正如Channel NewsAsia报道，此次袭击几乎在美国总统特使史蒂夫·威特科夫与弗拉基米尔·普京在圣彼得堡进行数小时会谈后立即开始。

在基辅，防空警报持续了一整夜并延续至白天。据市政府称，两人死亡，另有30多人受伤。在东部城市洛佐瓦，一次针对市场的袭击造成两名分别为50岁和60岁的女性死亡，数十人受伤。

对乌克兰各地区的袭击

夜间，乌克兰12个地区遭到袭击。住宅楼、能源设施、商店、咖啡馆以及基辅的一座修道院受损。在一系列造成数十名平民死亡的袭击后，所有家庭和儿童被命令从前线城市克拉马托尔斯克及邻近的斯洛维扬斯克撤离。

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泽连斯基表示，俄罗斯“显然正在利用我们的伙伴放缓供应防空装备”。乌克兰多次呼吁包括美国在内的盟友提供更多美国制造的“爱国者”拦截弹，以应对导弹和高速攻击无人机。

谈判与各方立场

克里姆林宫表示，准备于下个月恢复与基辅和华盛顿的三方谈判，同时拒绝了威特科夫与欧洲国家及乌克兰共同制定的新提议。普京在一次电视采访中表示，可能进行的谈判将涉及最终和平协议的安全安排，而不是短期停火。

泽连斯基支持恢复三方形式。俄罗斯要求乌克兰放弃对其控制的顿涅茨克州领土的控制权，并坚持对乌克兰实施实质性的政治和军事限制。基辅拒绝这些要求，认为这属于投降，并将使该国容易遭受新的攻击。

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