Na okupowanym lewym brzegu obwodu chersońskiego zginął 56-letni Siergiej Głuchenko, radny Rady Miejskiej w Kalanczaku z ramienia rosyjskiej partii „Jedna Rosja”. Według mianowanego przez Rosję szefa regionu Władimira Saldo, Głuchenko wpadł na minę w pobliżu wsi Chorli.

Jak poinformował gauleiter Saldo, 25 października Głuchenko „zginął w tragicznych okolicznościach”. Według jego wstępnych danych radny wpadł na minę typu „Pelyustka” w rejonie Chorli. Jest to mina przeciwpiechotna typu PFM-1.

Głuchenko był tzw. deputowanym Rady Miejskiej w Kalanczaku i przewodniczył w niej komisji ds. gruntów, rolnictwa i budżetu. Wskazywano go również jako przewodniczącego stałej komisji ds. gruntów, rolnictwa, budżetu i inwestycji rady okupacyjnej.

Przed pełną inwazją Rosji mężczyzna pracował w obwodzie chersońskim. Przez wiele lat kierował stacją meteorologiczną we wsi Chorły, a także brał udział w działalności organizacji społecznej „Na rzecz rozwoju Chorłów”. Informacje te pojawiają się w doniesieniach o śmierci tego urzędnika okupacyjnego.

W 2023 roku Głuchenko zgłosił swoją kandydaturę w pseudowyborach do nielegalnie utworzonych przez Rosję organów władzy na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego. Następnie uzyskał mandat deputowanego z ramienia partii „Jedna Rosja”, która popiera politykę prezydenta Rosji Władimira Putina.

Oprócz działalności poselskiej Głuchenko angażował się w prace komitetu organizacyjnego zajmującego się przeprowadzeniem publicznych konsultacji dotyczących zmian w statucie okręgu miejskiego Kalanczak, utworzonego przez administrację okupacyjną.

Wieś Chorły położona jest na wybrzeżu Morza Czarnego w rejonie Skadowskim obwodu chersońskiego. Przed rosyjską okupacją miejscowość ta znana była jako kurort. Według doniesień regionalnych źródeł właśnie tam Głuchenko przez długi czas kierował stacją meteorologiczną.

Źródło: Exilenova+

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