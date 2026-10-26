В оккупированной Херсонской области погиб депутат от «Единой России»

На оккупированном левобережье Херсонской области погиб 56-летний Сергей Глухенко, депутат Каланчацкого муниципального совета от российской партии «Единая Россия». По словам назначенного Россией главы региона Владимира Сальдо, Глухенко подорвался на мине вблизи села Хорлы.

По словам гауляйтера Сальдо, 25 октября Глухенко «трагически погиб». По его предварительным данным, депутат подорвался на мине «Лепесток» в районе Хорлов. Это противопехотная мина ПФМ-1.

Глухенко был так называемым депутатом Каланчацкого муниципального совета и возглавлял в нём комиссию по земельным, сельскохозяйственным и бюджетным вопросам. Также его указывали как председателя постоянной комиссии по земельным вопросам, сельскому хозяйству, бюджету и инвестициям оккупационного совета.

До полномасштабного вторжения России мужчина работал в Херсонской области. Он много лет руководил метеостанцией в селе Хорлы, а также участвовал в деятельности общественной организации «За развитие Хорлов». Эти сведения приводятся в сообщениях о гибели оккупационного чиновника.

В 2023 году Глухенко выдвинул свою кандидатуру на псевдовыборах в незаконно созданные Россией органы власти на временно оккупированной территории Херсонской области. Впоследствии он получил мандат депутата от партии «Единая Россия», которая поддерживает политику президента России Владимира Путина.

Помимо депутатской деятельности, Глухенко входил в организационный комитет по проведению публичных слушаний относительно изменений в устав Каланчацкого муниципального округа, созданного оккупационной администрацией.

Село Хорлы расположено на побережье Черного моря в Скадовском районе Херсонской области. До российской оккупации населенный пункт был известен как курортная местность. По сообщениям региональных источников, именно там Глухенко долгое время возглавлял метеостанцию.

Источник: Exilenova+

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