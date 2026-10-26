在赫尔松州被占领的左岸地区，现年56岁的谢尔盖·格卢赫恩科遇难，他是代表俄罗斯“统一俄罗斯党”的卡兰恰克市议会议员。 据俄罗斯任命的该地区负责人弗拉基米尔·萨尔多称，格卢赫恩科在霍尔利村附近被地雷炸死。

据“盖尔莱特”萨尔多称，10月25日，格卢赫恩科“不幸遇难”。根据他的初步数据，该议员在霍尔利地区被一枚“花瓣”地雷炸伤。这是一种PFM-1型反步兵地雷。

格卢赫恩科曾是卡兰恰克市议会的所谓“议员”，并担任该议会土地、农业和预算事务委员会主席。 此外，他还被列为占领委员会土地、农业、预算和投资常设委员会的主席。

在俄罗斯全面入侵之前，该男子曾在赫尔松州工作。他多年来一直负责管理霍尔利村的气象站，并参与了民间组织“支持霍尔利发展”的活动。 上述信息见于关于该占领官员遇害的报道中。

2023年，格卢赫恩科在俄罗斯于赫尔松州临时被占领土上非法设立的政府机构“伪选举”中参选。 随后，他获得了“统一俄罗斯党”的议员席位，该党支持俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的政策。

除议员工作外，格卢赫恩科还参与了由占领当局设立的卡兰恰克市辖区章程修订公开听证会的组织委员会工作。

霍尔利村位于赫尔松州斯卡多夫斯基区黑海沿岸。在俄罗斯占领之前，该村以度假胜地而闻名。 据当地消息来源称，格卢赫恩科曾长期在该地担任气象站站长。

来源：Exilenova+

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