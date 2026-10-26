Россияне вновь обстреляли торговый центр в Запорожье, возник пожар
Российские войска вновь нанесли удар по торговому центру в Запорожье. В результате атаки на объекте возник пожар.
Об этом сообщил в Telegram и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.
«Утром враг атаковал Запорожье. Удар пришелся по зданию торгового центра, который уже не работал», — говорится в сообщении.
После попадания возник пожар. По предварительным данным, обошлось без раненых.
Источник: Михаил Семикин
Напомним, Россия атаковала Запорожье и Кропивницкий, в Запорожье есть раненый.
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