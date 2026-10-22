Россия обстреляла Печерск кассетными ракетами, поврежден монастырь — Зеленский

В результате российского удара в ночь на 22 октября были повреждены здания Свято-Введенского монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другие гражданские объекты в историческом центре столицы.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия применила против Киева три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Одна из них попала в район между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

Зеленский подчеркнул, что применение такого оружия создает угрозу для значительной территории вокруг места взрыва, и назвал удар сознательным нападением на гражданскую инфраструктуру.

Также 22 октября российские войска атаковали ряд украинских городов и регионов. В частности, в Харькове повреждена городская электричка. По словам президента, с 11 октября зафиксировано более 170 попаданий по важным объектам энергетики.

Источник: Владимир Зеленский.

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