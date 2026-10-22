В больнице скончалась 54-летняя жительница Хмельницкого, получившая ранение в результате российской атаки

В ночь на 21 октября в больнице скончалась 54-летняя жительница Хмельницкого, получившая тяжелые травмы во время российского нападения 19 октября.

Медики боролись за жизнь пострадавшей три дня, однако полученные ранения оказались слишком тяжелыми. Всего в результате удара вражеских ударных беспилотников по жилому сектору областного центра погибли еще две женщины 1926 и 1954 годов рождения, чьи тела нашли в одном из поврежденных домов, а еще двух человек с ранениями госпитализировали.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

В результате российской атаки на Хмельницкую область двое жителей Каменец-Подольского района получили осколочные ранения. Они обратились к медикам и получают необходимую помощь.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

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