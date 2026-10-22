W szpitalu zmarła 54-letnia mieszkanka Chmielnickiego, ranna w wyniku rosyjskiego ataku

W nocy z 19 na 21 października w szpitalu zmarła 54-letnia mieszkanka Chmielnickiego, która odniosła ciężkie obrażenia podczas rosyjskiego ataku 19 października.

Lekarze przez trzy dni walczyli o życie poszkodowanej, jednak odniesione obrażenia okazały się zbyt poważne. W sumie podczas ataku wrogich dronów uderzeniowych na dzielnicę mieszkalną stolicy obwodu zginęły jeszcze dwie kobiety urodzone w 1926 i 1954 roku, których ciała znaleziono w jednym z uszkodzonych budynków, a dwie kolejne osoby z obrażeniami trafiły do szpitala.

Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Hmelnickiej Siergiej Tiurin.

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód chmielnicki dwóch mieszkańców rejonu Kamieniec Podolski odniosło rany od odłamków. Zwrócili się oni do lekarzy i otrzymują niezbędną pomoc.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

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