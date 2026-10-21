Rosja jest gotowa wznowić rozmowy w formacie trójstronnym z udziałem Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w pierwszej połowie listopada.

Oświadczył to doradca Putina, Jurij Uszakow.

Według niego głównym tematem przyszłych rozmów ma być stworzenie systemu bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy po zakończeniu wojny.

Uszakow poinformował również, że podczas spotkania Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem dużą uwagę poświęcono realizacji porozumień dotyczących dostaw oleju napędowego.

Spotkanie specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'owi Witkoffowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w rozwiązaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

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