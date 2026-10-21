Финансовые потери России из-за остановки работы портов на Черном и Азовском морях могут достигать 2,2 млрд долларов ежемесячно.

Такие оценки приводит компания, управляющая терминалами Тамани.

По данным российских СМИ, в сентябре грузооборот в регионе сократился на 95–100%, а пассажирские перевозки — на 85%. Из-за остановки работы портов многих работников отправили в неоплачиваемый отпуск.

Губернатор Краснодарского края обратился к федеральному правительству с просьбой выделить средства на выплату зарплат работникам, содержание неработающей инфраструктуры, а также оплату электроэнергии и других расходов.

Среди предложенных мер также — финансовая поддержка предприятий, пострадавших от приостановки перевозок, в частности компенсация процентов по кредитам.

Напомним, в одном из самых престижных районов Подмосковья — Рублевке — образовались длинные очереди на автозаправочных станциях из-за дефицита топлива. Видео с пробками возле АЗС распространяют местные жители.

Кремль выпустил темник, как писать о дефиците бензина.

В России обостряется топливный кризис: на АЗС исчезает бензин и растут очереди.

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