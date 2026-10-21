Straty finansowe Rosji spowodowane wstrzymaniem działalności portów nad Morzem Czarnym i Azowskim mogą sięgać 2,2 mld dolarów miesięcznie.

Takie szacunki podaje firma zarządzająca terminalami w Tamanie.

Według rosyjskich mediów we wrześniu obroty towarowe w regionie spadły o 95–100%, a przewozy pasażerskie – o 85%. Z powodu wstrzymania działalności portów wielu pracowników zostało wysłanych na bezpłatne urlopy.

Gubernator Kraju Krasnodarskiego zwrócił się do rządu federalnego z prośbą o przeznaczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, utrzymanie nieczynnej infrastruktury oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej i innych wydatków.

Wśród zaproponowanych środków znalazło się również wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku wstrzymania przewozów, w szczególności rekompensata odsetek od kredytów.

Przypomnijmy, że w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic podmoskiewskich – Rublewce – utworzyły się długie kolejki na stacjach benzynowych z powodu niedoboru paliwa. Nagrania przedstawiające korki przy stacjach benzynowych są rozpowszechniane przez lokalnych mieszkańców.

Kreml wydał wytyczne dotyczące sposobu pisania o niedoborze benzyny.

W Rosji pogłębia się kryzys paliwowy: na stacjach benzynowych brakuje benzyny, a kolejki się wydłużają.

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