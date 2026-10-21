Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Никиту Феокистова, который участвовал в войне против Украины. Смерть захватчика наступила ещё в июне 2024 года, однако информация об этом и дата его похорон стали известны позже.

По имеющимся данным, 26-летний Феокистов был кандидатом в мастера спорта по шахматам, выполнив этот норматив в 12-летнем возрасте. За свою шахматную карьеру он завоевывал серебряные награды на чемпионатах России среди студентов (2018 год) и школьников (2015 год), был призером первенства Сибирского федерального округа по быстрым и классическим шахматам, а также многократным победителем региональных турниров в Новосибирской области.

Последнее официальное выступление шахматиста на профессиональном уровне состоялось в мае 2024 года на турнире в Иркутске, после чего он присоединился к российским оккупационным войскам и был уничтожен украинскими защитниками.

Источник: Главком.

До этого Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Дмитрия Жукова, который до войны был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и победителем ряда российских турниров. По данным российской стороны, военный погиб 8 июля, а прощание с ним состоится 27 июля.

ВСУ ликвидировали на фронте российского оккупанта и боксера Санжи Рынчинова.

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