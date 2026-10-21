Ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały rosyjskiego okupanta Nikitę Feokistowa, który brał udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Śmierć najeźdźcy nastąpiła już w czerwcu 2024 roku, jednak informacja o tym oraz data jego pochówku stały się znane dopiero później.

Z dostępnych danych wynika, że 26-letni Feokistow był kandydatem na mistrza sportu w szachach, spełniając ten wymóg w wieku 12 lat. W trakcie swojej kariery szachowej zdobywał srebrne medale na mistrzostwach Rosji wśród studentów (2018 r.) oraz uczniów (2015 r.), był medalistą mistrzostw Okręgu Federalnego Syberii w szachach błyskawicznych i klasycznych, a także wielokrotnym zwycięzcą regionalnych turniejów w obwodzie nowosybirskim.

Ostatni oficjalny występ szachisty na poziomie profesjonalnym miał miejsce w maju 2024 roku na turnieju w Irkucku, po czym wstąpił on do rosyjskich sił okupacyjnych i został zabity przez ukraińskich obrońców.

Źródło: Glavkom.

Wcześniej Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały rosyjskiego okupanta Dmitrija Żukowa, który przed wojną był kandydatem na mistrza sportu w trójboju siłowym oraz zwycięzcą szeregu rosyjskich turniejów. Według informacji podanych przez stronę rosyjską żołnierz zginął 8 lipca, a pożegnanie odbędzie się 27 lipca.

Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały na froncie rosyjskiego okupanta i boksera Sanżę Rynchinowa.

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