Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic wspólnego z ograniczeniem dostępu Ukrainy do Starshield — wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink.

Amerykański przywódca podkreślił również, że na razie nie wie, kto dokładnie wydał odpowiedni rozkaz.

„Nie wiem, kto to zrobił, ale nie mam z tym nic wspólnego” – powiedział Trump, odpowiadając na pytanie, czy posiada informacje na temat ewentualnego polecenia szefa firmy SpaceX, Elona Muska, dotyczącego ograniczenia działania systemu dla Ukrainy.

Wcześniej prezydent USA oświadczył już, że chciałby ustalić, kto nakazał spowolnienie działania Starshield na Ukrainie i kto ponosi za to odpowiedzialność.

Jak donosi „The Wall Street Journal”, Elon Musk rzekomo nakazał ograniczenie działania usług Starlink na Ukrainie. Jednocześnie nie wiadomo, w jakim stopniu Donald Trump był zaangażowany w podjęcie tej decyzji.

Agencja Reuters poinformowała, że rozkaz dotyczący ograniczenia działania systemu satelitarnego Starshield pochodził z Białego Domu.

Ukraina wykorzystuje Starshield do zapewnienia łączności na polu bitwy oraz prowadzenia operacji z wykorzystaniem dronów. Dlatego ograniczenie działania systemu może mieć znaczenie dla komunikacji wojskowej i realizacji zadań bojowych.

Szef Białego Domu oświadczył to, odpowiadając na pytania dziennikarzy w swojej rezydencji.

Według doniesień Elon Musk nakazał spowolnienie działania systemów obronnych Starshield na Ukrainie. Informacja ta pojawiła się w reportażu PBS NewsHour poświęconym wpływowi przedsiębiorcy na interesy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Materiał ukazał się w formie segmentu wideo, dostępnego również w wersji audio.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wznowiły wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą w celu wczesnego ostrzegania przed rosyjskimi atakami balistycznymi.

Ukraina jest gotowa wstrzymać działania zbrojne na obecnej linii frontu – powiedział Zełenski.

Zełenski skomentował ewentualne rozmowy Trumpa, Xi i Putina bez udziału Ukrainy.

Zełenski poinformował o możliwym trójstronnym spotkaniu przywódców — agencja Anadolu.

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