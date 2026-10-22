美国总统唐纳德·特朗普表示，他与限制乌克兰使用“Starshield”（即“Starlink”卫星系统的军用版本）一事无关。

这位美国领导人还强调，目前尚不清楚究竟是谁下达了相关命令。

“我不知道是谁干的，但我与此无关，”特朗普在被问及是否掌握SpaceX公司首席执行官埃隆·马斯克可能下令限制该系统对乌克兰服务的相关信息时表示。

此前，这位美国总统曾表示，他希望查明是谁下令减缓Starshield在乌克兰的运行速度，以及谁应为此负责。

据《华尔街日报》报道，埃隆·马斯克据称下令限制Starlink在乌克兰的服务。与此同时，唐纳德·特朗普在该决策中究竟参与了多少，目前尚不清楚。

路透社报道称，限制“Starshield”卫星系统运行的命令来自白宫。

乌克兰利用“Starshield”系统保障战场通信并执行无人机作战任务。因此，限制该系统运行可能对军事通信和作战任务的执行产生影响。

白宫负责人在官邸回答记者提问时作出了上述表态。

据报道，埃隆·马斯克下令减缓“Starshield”防御系统在乌克兰的运行速度。PBS《新闻一小时》在探讨这位企业家对美国安全利益影响的专题报道中提到了这一点。该报道以视频片段形式发布，也可收听音频版本。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，美国已恢复与乌克兰的情报共享，以便提前预警俄罗斯的弹道导弹袭击。

泽连斯基表示，乌克兰准备在当前前线停止战斗行动。

泽连斯基就特朗普、习近平和普京可能在不包括乌克兰的情况下举行会谈一事发表了评论。

泽连斯基表示领导人可能举行三方会晤——安纳多卢通讯社。

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