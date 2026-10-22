Трамп опроверг свою причастность к ограничению программы Starshield для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink.

Американский лидер также подчеркнул, что пока не знает, кто именно отдал соответствующий приказ.

«Я не знаю, кто это сделал, но я к этому не причастен», — сказал Трамп, комментируя вопрос о том, располагает ли он информацией о возможном приказе главы компании SpaceX Илона Маска ограничить работу системы для Украины.

Ранее американский президент уже заявлял, что хотел бы выяснить, кто распорядился замедлить работу Starshield для Украины и кто несет за это ответственность.

Как сообщает The Wall Street Journal, Илон Маск якобы распорядился ограничить работу сервисов Starlink в Украине. При этом остается неизвестным, насколько активно Дональд Трамп был вовлечен в принятие этого решения.

Агентство Reuters сообщало, что приказ об ограничении работы спутниковой системы Starshield поступил из Белого дома.

Украина использует Starshield для обеспечения связи на поле боя и проведения операций с применением беспилотников. Поэтому ограничение работы системы может иметь значение для военных коммуникаций и выполнения боевых задач.

Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции.

По сообщениям, Илон Маск приказал замедлить работу оборонных систем Starshield в Украине. Об этом говорится в сюжете PBS NewsHour, посвященном влиянию предпринимателя на интересы США в сфере безопасности. Материал вышел в формате видеосегмента, также доступного для прослушивания.

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