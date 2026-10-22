Трамп заперечив свою причетність до обмеження Starshield для України

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження доступу України до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink.

Американський лідер також наголосив, що наразі не знає, хто саме віддав відповідний наказ.

«Я не знаю, хто це зробив, але я до цього не причетний», — сказав Трамп, коментуючи запитання про те, чи має він інформацію щодо можливого наказу очільника компанії SpaceX Ілона Маска обмежити роботу системи для України.

Раніше американський президент уже заявляв, що хотів би з’ясувати, хто розпорядився уповільнити роботу Starshield для України та хто несе за це відповідальність.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Ілон Маск нібито розпорядився обмежити роботу сервісів Starlink в Україні. Водночас залишається невідомим, наскільки активно Дональд Трамп був залучений до ухвалення цього рішення.

Агентство Reuters повідомляло, що наказ про обмеження роботи супутникової системи Starshield надійшов із Білого дому.

Україна використовує Starshield для забезпечення зв’язку на полі бою та проведення операцій із застосуванням безпілотників. Тому обмеження роботи системи може мати значення для військових комунікацій і виконання бойових завдань.

Про це глава Білого дому заявив, відповідаючи на питання журналістів у своїй резиденції.

За повідомленнями, Ілон Маск наказав сповільнити роботу оборонних систем Starshield в Україні. Про це йдеться у сюжеті PBS NewsHour, присвяченому впливу підприємця на безпекові інтереси США. Матеріал вийшов у форматі відеосегмента, також доступного для прослуховування.

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