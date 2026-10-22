Rosja przeprowadziła 862 ataki na obwód zaporoski; trzy osoby zginęły, a inne zostały ranne

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjscy okupanci przeprowadzili 862 ataki na 48 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków wroga na Zaporoże i rejon zaporoski zginęły trzy osoby, a kolejne trzy odniosły rany. Odnotowano również zniszczenia budynków mieszkalnych, samochodów i obiektów infrastruktury.

Według słów Iwana Fedorowa, w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska przeprowadziły 28 nalotów na Komyshuvasę, Kushuhum, Zaporozhets, Hryhorivsk, Odarivce, Tavriyske, Dolynce, Lisne, Huliaipilske, Rivne, Novorozivce, Vasyniwce, Vasylivske, Vilnianska, Novosoloshyne, Zhovta Krucha, Yasna Poliana oraz Preobrazhenka.

Ponadto 633 drony różnych modyfikacji, głównie drony FPV, zaatakowały Zaporoże, Wilniansk, Kuszuhum, Komyshuwachę, Rične, Ternuwate, Rizdvyankę, Nowofedorówkę, Wasylkowskie, Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłówkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Nowodanilivkę, Malą Tokmachkę, Czarivne, Bilohir’ja, Kopani, Huliaipilske, Vozdvyzhivkę, Girke, Dobropillia, Rivne, Czerwoną Krynicę, Nowoseliwkę, Prydorożne, Preobrażenkę, Nowopawliwkę, Kosowcewe, Nowe Zaporoże oraz Werchnia Tersa.

Odnotowano również cztery ostrzały z rakietowych systemów ognia salwowego (RSOV). Pod ostrzałem znalazły się Pawliwka, Huliajpilske i Kopani.

Rosyjskie wojska przeprowadziły jeszcze 197 ataków artyleryjskich na Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłowkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandriivkę, Małą Tokmachkę, Preobrażence, Charivne, Bilohirja, Novoselivce, Huliaipilske, Hirke, Verchnia Tersa, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Nowe Zaporoże i Kosivce.

Według informacji Iwana Fedorowa wpłynęło 90 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów i obiektów infrastruktury.

W sumie w wyniku rosyjskich ataków na Zaporoże i rejon zaporożski zginęły trzy osoby, a kolejne trzy zostały ranne.

Wojska rosyjskie nadal wykorzystują lotnictwo, drony, rakietowe systemy ognia salwowego oraz artylerię do ataków na miejscowości w obwodzie zaporoskim.

Informację tę przekazał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiedorow.

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